قبل ساعات من تنصيب بايدن.. ترامب يغادر البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد انتهاء فترته الرئاسية.



وتوجه ترامب على متن مروحية "المارين وان" إلى قاعدة أندروز بضواحي ولاية ماريلاند، لحضور مراسم وداع عسكرية تعلن انتهاء فترة حكمه، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".



ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة خلال مشاركته في المراسم، التي تأتي قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.



ويغادر ترامب قاعدة أندروز الجوية متجها فيما بعد إلى فلوريدا، حيث مقر إقامته بعد مغادرته منصب رئيس الولايات المتحدة.



يشار أن ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، حيث يرفض رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خليفته.

