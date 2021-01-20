بالفيديو والصور: إيفانكا ترامب تبكي أثناء خطاب والداها الأخير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 7:24 مساءً

نشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أن أبناء ترامب وهم إيفانكا وإريك، دونالد جونيور وتيفاني كانوا متواجدين لسماع خطاب والدهم الأخير وكانوا جميعهم يحاولون الحفاظ على ثباتهم العاطفي.

وظهرت إيفانكا وهي متأثرة للغاية وتبكي أثناء سماعها لخطاب والدها وبعد أن ترك الميكروفون لزوجته ميلانيا لتُلقي كلمتها الأخيرة للشعب الأمريكي وتودعه، ظهر دونالد جونيور خلال خطاب والده وهو يحاول كبح دموعه.

وكانت إيفانكا (39 عامًا) متواجدة برفقة زوجها جاريد كوشنر ومعهما أطفالهم الثلاثة ثيودور، جوزيف وأرابيلا وحضر أخوها إريك، برفقة زوجته لارا، ودونالد جونيور، اصطحب معه حبيبته كيمبرلي جيلفويل وحضرت تيفاني، وخطيبها مايكل بولس.

وأفادت الصحيفة أن إيفانكا اختارت ثوبًا قديمًا كانت ارتدته من قبل في عام 2017 وتبلغ قيمته 2.994 دولار.

وفي وقت سابق شاركت إيفانكا تغريدة عبر تويتر أكدت فيها أنها ستغادر هي وأسرتها العاصمة واشنطن وأعربت خلال التغريدة عن امتنانها وسعادتها طوال فترة عملها كمستشارة للرئيس.

وتمنت إيفانكا للرئيس الجديد جو بايدن وزوجته جيل بادين والنائبة كامالا هاريس أن يحظوا بالقوة والحكمة والشجاعة وتوجهت بالتحية لكل المسؤولين والضباط والقضاة الذين يسخرون حياتهم لخدمة العامة.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي زعمت حضور إيفانكا لحفل تنصيب جو بادين وذلك خوفًا منها على مستقبلها السياسي خاصة بعد وقوع حادث اقتحام مبنى الكابيتول.

وكانت إيفانكا تشعر بالقلق أن مستقبلها المهني كسياسية في خطر لذلك قررت حضور حفل التنصيب لإظهار روحها الرياضية في تقبل الهزيمة، وأكدت مصادر مقربة للبيت الأبيض أن قرارها هذا أثار غضب والدها للغاية ووصفه بأنه أغبى قرار اتخذته على الإطلاق وأن هذا القرار سيفقدها الأشخاص الداعمين والمؤيدين لها.

وأكدت المصادر أيضًا أن ترامب سيقف أمام حضور ابنته إيفانكا مراسم تنصيب بايدن لأن موقفهم يجب أن يكون واحد كعائلة واحدة، ولم تحضر إيفانكا الحفل.