بعد مغادرة ترامب.. 17 نائبا جمهوريا يوجهون رسالة إلى بايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء. أن 17 نائبا جديدا في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، وجهوا رسالة إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وقاد المبادرة، النائبة الجمهورية عن ولاية تكساس، بيث فان دوين، الرسالة التي وقعت أيضا من جانب 16 نائبا آخرا من زملائها.

ويأتي الإعلان عن المبادرة قبيل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقال النواب الجمهوريون إنهم يتطلعون إلى العمل مع الرئيس بايدن الذي يتولى السلطة خلفا للرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي غادر واشنطن إلى ولايو فلوريدا.

وكتبوا: “نعتقد اعتقادا راسخا أن ما يوحدنا نحن الأميركيين هو أعظم بكثير من أي أمر قد يفرقنا”.

وأعربوا عن أملهم في أن يتمكن حزبهم والحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه بايدن في رأب الصدع في البلاد، والمحافظة على مكانها الريادية في العالم.

وقالوا: “الأميركيون سئموا من الجمود الحزبي ويريدون أن يروا قادة من كلا الجانبين يعملون من أجل القضايا مالهمة للعائلات والعمال والشركات الأميركية”.

وتأتي الرسالة في أعقاب حالة من الانقسام الشديد غير المسبوق الذي تعيشه الولايات المتحدة، منذ انتخابات نوفمبر، بعدما كرر ترامب مزاعم حول سرقة الانتخابات، الأمر الذي لم يثبت.