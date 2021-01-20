للمرة الثانية في أقل من شهر.. الوزير العلمي يجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي

جدة - عبدالحي حسين - للمرة الثانية خلال أقل من شهر، أجرى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، محادثات عن بعد، مع نظيره الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصناعة اليوم الأربعاء، إنه تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثاتهم الأخيرة، عقد العلمي اليوم اجتماعا ثانيا عن بعد مع وزير الصناعة والاقتصاد الاسرائيلي، عمير بيرتس.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال اجتماع اليوم، الاطلاع على تقدم أشغال فريق العمل المشترك المكلف بإعداد برنامج عمل للتعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وبدأت لقاءات ثنائية بين وزراء مغاربة ونظرائهم الاسرائيليين، بعد توقيع المغرب لاتفاقية مع اسرائيل برعاية أمريكية، يهم التعاون الاقتصادي والعلمي، واستعادة العلاقات الدبلوماسية عبر إعادة فتح مكاتب الاتصال، وتسهيل الرحلات بين البلدين.