من جديد.. معتقلو الحراك يضربون عن الطعام في سجن طنجة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف، عن دخول أبنائها في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قرارات اتخذتها إدارة سجن طنجة 2.

وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، إن المعتقلين الستة على خلفية حراك الريف، دخلوا اليوم في معركة الأمعاء الفارغة بسبب إبلاغهم من طرف موظف السجن بقرارات جديدة.

وقال احمجيق أنه تم إبلاغ المعتقلين بمنعهم من التحدث في الهاتف إلا مع عائلتهم، كما اشترط عليهم عدم الخوض في أي حديث ما عدا الأمور العائلية، وعزى ذلك لوجود تعليمات عليا، ليقرر بعد ذلك المعتقلون إشعار الإدارة السجنية بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ولن يفكوه ما لم يتم التراجع عن هذا القرار المجحف بحقهم.

ذات الخبر أكده أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي، والذي تحدث في بث مباشر عن هذا القرار الذي قال إنه صدر عن إدارة سجن طنجة اليوم.

واعتبر الزفزافي الأب، أنه إذا كانت إدارة السجن ستمنع المعتقلين من المكالمات فب فتح الباب أمام زيارات العائلات، وقال “اذا بغيتو تمنعوهم من المكالمات اعطونا حق الزيارة”.