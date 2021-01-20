فاجعة في شاطئ الداخلة.. السلطات تنتشل جثث “حراگة” وتنقذ آخرين

جدة - عبدالحي حسين - فاجعة جديدة من فواجع الهجرة غير الشرعية عارفتها سواحل مدينة الداخلة اليوم الأربعاء، حيث انتشلت السلطات جثث مهاجرين واجه قاربهم صعوبات، وأنقذ آخرون، ولا زال البحث مستمرا للعثور على باقي أفراد المجموعة.

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، أنه تمت اليوم إغاثة 14 مرشحا للهجرة غير الشرعية، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات بشاطئ منطقة “تاورتة” بإقليم وادي الذهب، فيما تم انتشال جثتي شخصين آخرين من ضمن أفراد نفس المجموعة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات البحث المستمرة حاليا للعثور على باقي المفقودين المحتملين، وإن أشارت المعطيات التي أدلى بها الأشهاص الذين تمت إغاثتهم، إلى احتمال تمكن باقي أفراد المجموعة الذين كانوا على متن القارب من بلوغ شاطئ البحر سباحة إثر الحادث.

كما جرت في نفس اليوم إغاثة قارب تقليدي آخر بشاطئ ‘لاساركا”، كان على متنه ما مجموعه 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من جنوب الصحراء، تم وضعهم بمركز للاستقبال بمدينة الداخلة.

وتم فتح بحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وملابسات تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.