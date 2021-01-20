بايدن بالمكتب البيضاوي ..15 إجراء تنفيذيا خلال يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في غضون ساعات من أدائه اليمين رئيسا جديدا للولايات المتحدة، الأربعاء، سيوقع جو بايدن 15 إجراء تنفيذيا.

أبرز تلك الإجراءات مشروع قانون للهجرة الذي من شأنه أن يتيح لملايين المهاجرين بشكل غير قانوني الحصول على الجنسية الأمريكية، في تناقض حاد مع سياسات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي عقب كلمته خلال مراسم تنصيبه، إنه:"سأتوجه مباشرة للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض لأضع الخطوط العريضة لخدمة العائلات الأمريكية".

كما سيوقع بايدن، وهو ديمقراطي، حسبما قالت جين ساكي، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، 6 إجراءات من أصل 15 تتعلق بالهجرة، وهو ما يجعلها محور تركيز رئيسي في اليوم الأول لبايدن في الرئاسة.

وتشمل الإجراءات رفعا فوريا للحظر المفروض على سفر مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة للولايات المتحدة ووقفا فوريا لأعمال بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك.

إلغاء أمر ترامب الخاص بمنع احتساب المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونجرس الأمريكي المرة القادمة.

كما سيوقع بايدن مذكرة توجه وزارة الأمن الداخلي ووزير العدل الأمريكي للحفاظ على برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة والذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد كأطفال من الترحيل وإلغاء أمر تنفيذي لترامب يدعو لتشديد إجراءات الهجرة الداخلية.



وتبين الإجراءات مجتمعة أن بايدن يبدأ رئاسته بتركيز كبير على الهجرة، تماما كما أبقاها ترامب في قلب أجندته السياسية حتى الأيام الأخيرة لإدارته.

وفي إحدى مرات ظهوره العلنية القليلة بعد الانتخابات زار ترامب قطاعا من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في وقت سابق من هذا الشهر وقال "لقد أنجزناه".

ويظهر قرار بايدن بالإلغاء الفوري لقرار ترامب حظر دخول المسليمن، والذي كان يستهدف المسافرين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة، رغبته في استعادة وضع الولايات المتحدة ومكانتها في العالم.

وعلى الرغم من أن ترامب كان يصر على أن الحظر يعود لأسباب أمنية إلا أنه كان يعتبر على نطاق واسع ينطوي على تمييز.