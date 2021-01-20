7 قتلى وجرحى في حريق طرابلس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وجرح أربعة آخرون في حريق بالأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

وفي سياق متصل ذكر موقع (بوابة الوسط) أن رئاسة أركان أكاديمية الدراسات البحرية، أعلنت في وقت سابق (أمس)، بوقوع حريق نتج عن انفجار بأحد مخازن الذخيرة القديمة بمقر الأكاديمية في جنزور.

وبحسب المصدرين فإن اثنين من قيادات الأكاديمية من بين القتلى الذين سقطوا في الحادث.