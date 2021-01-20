ميليشيات إثيوبية تؤجج الصراع وتتوغل شرق السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد موقع «سودان تريبيون» أمس بأن ميليشيات إثيوبية توغلت بمنطقة «دبلوب» بالقرب من العلاو في الفشقة بولاية القضارف المتاخمة للشريط الحدودي مع إثيوبيا.

ونقل الموقع عن مزارعين محليين أن ميليشيات إثيوبية قطعت الطريق أمام أكثر من 30 مزارعا وعاملا بمشروع الكردية، وأطلقوا النيران بكثافة، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل، وأضاف أنه تم استدعاء قوات سودانية إلى المنطقة، وأنها ما زالت تلاحق المعتدين وتمشط المنطقة.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية للمرة الأولى منذ عام 1995، وأعلن لاحقا أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.

على صعيد آخر قال مسؤول حكومي سوداني، «إن 200 شخص على الأقل قتلوا خلال اشتباكات عرقية في السودان، من بينهم 55 قتلوا في اشتباكات بين مزارعين ورعاة ماشية في منطقة جنوب دارفور السودانية».

وقال موسى مهدي إسحاق حاكم جنوب دارفور، «إن القتال بين مزارعي جماعة الفلاتة العرقية والرعاة من قبيلة الرزيقات اندلع الأحد بعد مقتل راع في بلدة قريضة».

ولقي ما لا يقل عن 159 شخصا حتفهم في اشتباكات منفصلة مطلع الأسبوع، بين مجموعات عرقية مختلفة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور المجاورة.

واندلع العنف عندما تعرض شخص من مجموعة عرقية عربية للطعن من قبل عضو في جماعة عرقية المساليت، وفقا لرابطة محامي دارفور.