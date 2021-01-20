بعد رفض عرضه الأول بقيمة 33 مليون.. ويست هام “يقدم” 40 مليون أورو لضم نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - يواصل مسٶولو فريق ويست هامش الانجليزي مساعيهم الرامية الی الظفر بخدمات مهاجم اشبيلية الاسباني والمنتخب الوطني يوسف النصيري.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية، نقلا عن “دايلي ستار” البريطانية، أن مسٶولي ويست هام رفعوا القيمة المالية لمقترح التعاقد مع النصيري من 33 مليون الی 40 مليون أورو.

ودفع رفض مسٶولو فريق إشبيلية الاسباني عرضا بقيمة 33 مليون أورو تقدم به فريق ويست هامش الانجليزي لضم مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري، الی الرفع من قيمة العرض بهدف الحصول علی خدمات الدولي المغربي.

وبرر الفريق رفضه للعرض الأول بكون النصيري يعتبر هداف الممثل الأول لعاصمة الأندلس بعدما وقع 13 هدفا خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري، وأنهم يراهنون علی عرض أفضل قياسا مع يقدمه الدولي المغربي.