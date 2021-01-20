بحضور عالي الهمة وبوريطة.. استقبال ملكي لوزير الخارجية الاماراتي في فاس

جدة - عبدالحي حسين - يقوم وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأربعاء، بزيارة للمغرب، بدأت باستقبال ملكي، أياما بعد افتتاح الامارات لقنصليتها في الأقاليم الجنوبية.

واستقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

ونقل عبد الله بن زايد للملك رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وخلال هذا الاستقبال، تم بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الإماراتي مدير مكتب عبد الله بن زايد آل نهيان السيد محمد محمود آل خاجة.