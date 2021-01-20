التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1152 بكورونا.. 56% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1152 الجديدة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 420 حالة جديدة، منها 338 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وبجهة الشمال، سجلت 234 حالة، منها 133 حالة بطنجة.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 142 حالة، منها 44 بسلا.
وبجهة سجلت الشرق 105 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 78 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 54 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 51 حالة، ثم 25 حالة ببني ملال خنيفرة، و16 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 16 حالة بدرعة تافلالت، و8 حالات بجهة كلميم واد نون، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.