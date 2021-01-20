التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1152 بكورونا.. 56% في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 142 حالة، منها 44 بسلا.

وبجهة سجلت الشرق 105 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 78 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 54 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 51 حالة، ثم 25 حالة ببني ملال خنيفرة، و16 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 16 حالة بدرعة تافلالت، و8 حالات بجهة كلميم واد نون، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.