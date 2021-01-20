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رسميا.. بايدن ينصب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - رسميا، نصب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، في مراسيم خاصة أجريت في العاصمة واشنطن.

ونصب قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في مراسم، خاصة إثر الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار دونالد ترامب، كما أن هذه المراسم تجرى في ظل قيود صحية بسبب انتشار فيروس .

وأدى بايدن ونائبه القسم الدستوري أمام الحاضرين لمراسم التنصيب، ومن بينهم رؤساء سابقو، منهم باراك أوباما وجورج بوش، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا.

وقبل ساعات من بدء المراسم، غادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا، ليكون أول رئيس تنتهي ولايته دون أن يحضر مراسم تنصيب خليفته في البيت الأبيض.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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