رسميا.. بايدن ينصب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية

جدة - عبدالحي حسين - رسميا، نصب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، في مراسيم خاصة أجريت في العاصمة واشنطن.

ونصب قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في مراسم، خاصة إثر الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار دونالد ترامب، كما أن هذه المراسم تجرى في ظل قيود صحية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأدى بايدن ونائبه القسم الدستوري أمام الحاضرين لمراسم التنصيب، ومن بينهم رؤساء سابقو، منهم باراك أوباما وجورج بوش، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا.

وقبل ساعات من بدء المراسم، غادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا، ليكون أول رئيس تنتهي ولايته دون أن يحضر مراسم تنصيب خليفته في البيت الأبيض.