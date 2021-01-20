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الكويت تسجل 442 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء تسجیل 442 إصابة جدیدة بفیروس ، في الساعات ال24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159264 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 951.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 54 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات 5893 حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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