الكويت تسجل 442 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء تسجیل 442 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، في الساعات ال24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 159264 في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 951.

