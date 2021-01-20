حفل تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا لحظة بلحظة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لتنصيب رئيسها الـ46 في ظل إجراءات أمنية مشددة.



تنصيب مختلف في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية منذ إعلان نتيجة الانتخابات التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

2:00 م: بايدن ونواب بالكونجرس يحضرون قداسا في كنيسة سانت ماثيو قبيل ساعات من تنصيبه رئيسا

2:15 م: الرئيس المنتخب جو بايدن: إنه يوم جديد في أمريكا

2:30 م: 17 نائبا جمهوريًا يتعهدون بالتعاون مع بايدن

2:40 م: رسالة ترحيب من ميلانيا ترامب إلى قرينة جو بايدن

3:00 م: الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل يصلان مبنى الكابيتول

3:09 م: نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب: عهد جديد يبدأ اليوم وبلادنا على مسار جديد إلى الأمام

ووفق الجدول الزمني الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية ليوم التنصيب، يبدأ بحضور بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس، وزوجها دوجلاس إيمهوف، قداس الكنيسة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول.

وفي الظهيرة يؤدي بايدن القسم باعتباره الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، والذي سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام المعتمدة مسبقًا.