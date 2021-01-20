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عاجل.. انفجار عنيف يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

هز انفجارعنيف اليوم الأربعاء وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.

 

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

 

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

 

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.

 

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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