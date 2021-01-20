اليمن تشارك في أعمال القمة الـ 13 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الـ 13 والتي نظمتها جامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية والاسكوا المنعقدة عبر الاتصال المرئي بدولة الامارات العربية المتحدة.



وناقشت القمة التي شارك فيها نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل، تطوير وتكثيف التعاون الدولي من أجل التعافي من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بما يسهم في مساعدة العمال المهاجرين حول العالم من أجل العمل التعاقدي المؤقت بالاضافة الى عملية الاستعراض الاقليمي للاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وقال رئيس القمة وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر الهاملي "أن مواجهة تحديات جائحة كورونا يتطلب جهداً دولياً مشتركاً بين الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول الابتكارية وتوسيع الشراكات الدولية"..مؤكدا أهمية تمكين العمال ودعمهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم من أجل مساعدتهم في إعادة بناء مجتمعاتهم مرة أخرى..مستعرضًا جهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكد القادة الدوليون المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة، على أهمية الشراكات الدولية في إنعاش التنمية الاقتصادية في أعقاب الجائحة التي يشهدها العالم والتي أدت إلى خفض حركة تنقل البشر بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وتحدث نائب وزير المغتربين في كلمته، حول الهجرة الى اليمن وهجرة اليمنيين الى الخارج وضرورة دعم اليمن من المنظمات الاممية لتقوم اليمن بدورها تجاه المهاجرين.