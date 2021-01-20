بث مباشر..  حفل تنصيب جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

يؤدي جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمركية.



ومنذ أول حفل تنصيب في العام 1789 مع الرئيس الأول جورج واشنطن لغاية تولي ترامب مهامه في 2017، ظل حفل التنصيب محطة بارزة في تقاليد الديمقراطية الأمريكية المتجذرة في تاريخ البلاد.

يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء في واشنطن مهامه رسميا، ليصبح الرئيس 46 في تاريخ الولايات المتحدة في ظل جو مشحون تعيشه البلاد في ختام حكم الجمهوري الشعبوي دونالد ترامب.

وتتولى كامالا هاريس من جهتها منصب نائبة الرئيس، لتكون أول امرأة في هذا المستوى من المسؤولية منذ تأسيس الدولة بعد حرب الاستقلال في عام 1776.