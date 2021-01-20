ترامب يستقل لآخر مرة المروحية الرئاسية متوجها إلى محل إقامته بعد انتهاء ولايته

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

استقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لآخر مرة مروحية رئاسية متوجها إلى محل إقامته بعد انتهاء ولايته في البيت الأبيض والتي استمرت 4 أعوام.



وقبل صعوده إلى المروحية شوهد مساعدوه وهم يحملون أغراضه في الطائرة التي أقلته هو والسيدة الأولى سابقا ميلانيا في ظهور هو الأخير لترامب كرئيس للولايات المتحدة وهي الصفة التي ستسقط عنه فور أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم.