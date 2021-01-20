"صحة دبي" ترخص 321 منشأة صحية جديدة العام الماضي

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها من هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 321 منشأة صحية جديدة ليرتفع عدد المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة الى 3499 منشأة بينها 42 مستشفى و1071 صيدلية و 35 مركزا لجراحة اليوم الواحد و971 عيادة طبية خارجية.



وبلغ عدد المهنيين الصحيين الحاصلين على الترخيص لأول مرة من هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 3957 مهنيا صحيا ليصل عدد المهنيين الصحيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي إلى 39411 بينهم 8671 طبيبا و2426 طبيب أسنان و11659 من العاملين بالمهن الطبية المساندة و16409 ممرضون وقابلات و245 "طب تقليدي تكميلي وبديل" .

وقال الدكتور هشام الحمادي مدير إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي إن إستمرار طلبات التراخيص للمنشآت الصحية خلال العام الماضي رغم جائحة "كوفيد-19 " يعود إلى الإهتمام الكبير الذي توليه حكومة دبي لجذب الاستثمار في القطاع الصحي وجهودها المستمرة لتحفيز وتشجيع المستثمرين وتحسين تجربتهم خلال الظروف الإستثنائية من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية ودعم المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الإستثمارية التي توفرها الإمارة إضافة الى توفير كافة مقومات النجاح لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً مستمراً رغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم.

واستعرض الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز وتطوير منظومة التراخيص الطبية وتسهيل الحصول عليها بشكل الكتروني إعتمادا على توظيف التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية الذكاء الإصطناعي لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة بما في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والمهنيون الصحيون المساعدون والعاملون في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

ودعا الدكتور الحمادي الراغبين في الحصول على هذه التراخيص إلى التقدم الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي بهذا الخصوص حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى إستيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد إستيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.