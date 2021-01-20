تقديم 95783 جرعة لقاح كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 95,783 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,161,150 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 21.85 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.