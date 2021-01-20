الصليب الأحمر: سوء تغذية الأطفال في اليمن يزداد سوءاً ويهدد حياتهم

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء 20 يناير 2021م، إنها رصدت 4600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، خلال العام الفائت.



وبينت اللجنة الدولية، في تغريدة على حسابها بمنصة "تويتر"، أن عملية الرصد تمت عبر العيادات التي تدعمها في اليمن.

وأضافت، إن سوء تغذية الأطفال في اليمن يزداد سوءاً لدرجة أنه يهدد حياتهم.

وأدت الحرب التي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وانهيار القطاع الصحي في البلاد