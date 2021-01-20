مصر تعلن تبادل مذكرتين مع قطر باستئناف العلاقات الدبلوماسية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، ويأتي ذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.



حيث تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٠ يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.