شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 355 مهرب ومهاجر بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 355 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالعديد من مدن البلاد.

وأوضحت إحصائية للجيش الجزائري أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن وحداتها أوقفت 183 مهربًا في عمليات منفصلة بالعديد من المدن، وصادرت منهم 22 مركبة، و150 مولدًا كهربائيًا، و153 مطرقة ضغط، وأكثر من 61 طنًا من خليط خام الذهب والحجارة، ومعدات تفجير وكمية من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 172 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر نفسها إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة خنشلة، وأخرى دمرت 3 مخابئ للإرهابيين تحتوي على 5 قذائف هاون وقنبلة يدوية ومعدات تفجير بعد كشفها بمحافظة باتنة شرق الجزائر.