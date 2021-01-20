مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

القاهرة ـ د ب أ: تبادلت مصر ودولة قطر أمس مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك يأتي اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا في السعودية. يذكر أن مصر استأنفت قبل يومين رحلات الطيران مع قطر تنفيذا لاتفاق المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، والذى تم خلال القمة الخليجية التي عقدت مؤخرا بالعلا في السعودية.

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