السلالة الجديدة من كورونا تنتشر فـي 60 دولة.. وبريطانيا تسجل أعلى معدل للوفيات عالميا

■ أعلى معدل يومي للوفيات بلبنان

■ إصابة 15 أسيرا فلسطينيا بكورونا فـي سجن ريمون

■ فرنسا تنصح بعدم استخدام الأقنعة المنزلية

■ الإمارات تعلن تطعيم أكثر من مليوني شخص

■ الصحة العراقية تؤكد عدم انحسار الوباء

■ المغرب يحمل الطمع الدولي مسؤولية تأخر اللقاحات

لقاح «فايزر» فعال فيما يبدو ضد تحور الفيروس

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

رصدت منظمة الصحة العالمية أمس السلالة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ في 60 دولة على الأقلّ حتى الآن، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع. وقالت المنظمة في بيان إنّ النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم. يأتي ذلك فيما تسجل بريطانيا حاليا أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وطبقا للمتوسط المتحرك خلال سبعة أيام، تم تسجيل أكثر من 5ر16 حالة وفاة هناك مؤخرا لكل مليون شخص، وفقا لتقييم حديث أجرته جامعة أكسفورد ويشير إلى بيانات سجلتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. وهذا يضع بريطانيا في المقدمة بالنسبة لعدد السكان بعد التشيك والبرتغال مباشرة، وقبل ألمانيا والولايات المتحدة بمعدل كبير، وسجل كلاهما في المتوسط أكثر من تسع وفيات لكل مليون نسمة خلال نفس الفترة. على صعيد متصل أظهرت نتائج فحوص مختبرية امس أن لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا المنتشرة حول العالم. وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة “فايزر” الأميركية الأسبوع الماضي. وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 96 مليونا و726 ألفا و 776حالة.

خليجيا،أعلنت وزارة الصحة في الإمارات حصول أكثر من مليوني شخص على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وصرحت الوزارة أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء بلغ 2.065.367 جرعة، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية. الى ذلك، حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، مما وصفته بـ”مخاطر كبيرة”، مؤكدة أن وباء كورونا لم ينحسر بعد في العراق. وفي بيان نشره موقع “السومرية نيوز” كشفت الصحة العراقية عن أن احتمال ارتفاع الإصابات بموجة ثانية لفايروس كورونا “قد تكون أقسى” من الموجة الأولى.

في المغرب دافع رئيس الحكومة عن سياسة حكومته بخصوص لقاحات كوفيد19، بعد أسابيع من الآمال الزائفة بأنها يمكن أن تطرح على وجه السرعة برنامجا وطنيا للتطعيم، قائلا إن إمدادات اللقاحات ستذهب إلى الدول الغنية وتلك التي تنتجها. وقال رئيس الوزراء سعد الدين العثماني إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي لقاحات على الرغم من طلبها 65 مليون جرعة لقاح من شركتي أسترا زينيكا البريطانية وسينوفارم الصينية. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 61 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في أكبر عدد وفيات يومي. في فلسطين أعلن نادي الأسير أن 15 أسيرًا فلسطينيا في سجن “ريمون” الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في السجن ذاته منذ 11 يناير الجاري إلى 53، وبين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من 265.

دوليا، تنصح السلطات الفرنسية بعدم استخدام الأقنعة المصنوعة منزلياً، ولكن أيضاً تلك المصنعة آلياً لا تضمن حماية بنسبة تزيد على 90% نظراً للمخاطر التي تشكلها السلالات الجديدة لفيروس كورونا. في ألمانيا اتفقت الحكومة الاتحادية والولايات على إلزام أرباب العمل الألمان بتسهيل ترتيبات العمل من المنزل للموظفين كلما أمكن ذلك، وذلك بغرض الحد من الاختلاط لاحتواء جائحة كورونا. وقالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل ستصدر مرسوما بهذا الشأن. الى ذلك أفادت وسائل إعلام إيطالية أن شركة “فايزر” الأميركية، التي طورت بمشاركة “بيوإنتيك” الألمانية، لقاحاً ضد فيروس كورونا، ستؤخر تصدير شحنات هذا الدواء إلى إيطاليا. بدورها ذكرت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 6919 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

آسيويا، يعمل مئات العمال الذين يتناوبون على مدار 24 ساعة في اليوم بمدينة شيجياتشوانج عاصمة مقاطعة خبي جنوب العاصمة الصينية بكين، لكي يشيدوا في غضون أيام قليلة، مركزاً ضخماً للحجر الصحي لمكافحة تفشي كورونا. وسيتم تجهيز المركز بحمامات ومياه ساخنة وخدمة انترنت ونظام تكييف وبمجرد الانتهاء، في غضون أيام قليلة وفقا لوسائل الإعلام، سيبدأ المركز باستقبال المصابين. من جهتها وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، على لقاح “سينوفارم” الصيني، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد 19” في باكستان. الى ذلك، تعتزم الهند إمداد 6 دول مجاورة بلقاحات فيروس كورونا، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الإمدادات الأولية سوف يتم إرسالها كمنحة مساعدة إلى بوتان وجزر المالديف وبنجلاديش ونيبال وميانمار وجزر سيشل. على صعيد متصل قال المتحدث الرئاسي في زيمبابوي إن وزير الخارجية سيبوسيسو مويو توفي بعد إصابته بمرض كوفيد19.