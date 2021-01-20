تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

واشنطن ـ وكالات: أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستوررية الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي اليمين الدستورية كنائبة لجو بايدن.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن بايدن بصدد إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية تشمل عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن المناخ والعودة لمنظمة الصحة العالمية، ومطالبة المواطنين الأميركيين بارتداء الأقنعة الواقية لمدة 100 يوم للحد من تفشي فيروس كورونا، وإلغاء الحظر المفروض على الهجرة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، ووقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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