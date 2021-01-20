شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 3 حالات وفاة و238 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودیة الیوم الاربعاء تسجیل 3 حالات وفاة بالإضافة إلى 238 إصابة مؤكدة جدیدة بفیروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة السعودیة في التقریر الیومي حول مستجدات الفیروس "ان حصیلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6338 متوفى و365563 مصابا."

وأضافت" ان عدد حالات التعافي ارتفع لیصل الى 357177 حالة بعد تسجیل 173 حالة شفاء جدیدة".