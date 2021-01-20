شكرا لقرائتكم خبر عن «آشلي».. هل تسحب البساط من إيفانكا؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في السنوات الأربع الماضية التي تولى بها دونالد ترامب سدة الرئاسة الأمريكية، حظيت ابنته إيفانكا باهتمام منقطع النظير في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل على مستوى العالم، من خلال إطلالاتها وحضورها شبه الدائم مع والدها أو تسويقها لأهم الماركات.

ومع بداية حقبة 4 سنوات جديدة قادمة بدأت اليوم برئاسة جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية، هل ستحتل حسناؤه الصغيرة وابنته الوحيدة «آشلي» ذات المكانة وتسحب عدسات الكاميرات والمواقع إليها.

تبلغ آشلي من العمر 39 عاما، وهي ابنة جو الوحيدة من زواجه الثاني، الذي جاء بعد الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة ابنته نعومي (15 شهرا) وزوجته الأولى نيليا في 1972. وتعيش حياة أقل علنية من شقيقيها هانتر وبو الذي توفي في عام 2015 بعد إصابته بسرطان في الدماغ.

ولدت آشلي عام 1981، وهي حاصلة على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز، قبل أن تحصل على شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

وفي عام 2014، أصبحت آشلي بايدن المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير، والذي ركز أعماله على تحقيق العدالة الجنائية، وهي ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، إذ أنشأت آشلي شركة «لايفليهوود» لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في وديلاوير.

وعلى مستوى الحياة الخاصة، تزوجت آشلي الطبيب التجميلي هاورد كراين، في 2012، الذي يعمل في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فيلاديلفيا.