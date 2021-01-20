بلينكين: نسعى لاتفاق نووي أقوى وأطول

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وسيشمل الاتفاق الأوسع مسألة الأسلحة النووية ومخاوف أخرى، مثل القدرة الصاروخية والاستقرار الإقليمي.وأوضح بلينكين أن الوضع الحالي مع إيران عاد إلى «نقطة الأزمة» بعد انسحاب إدارة دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يقيد إيران، وبدأت طهران بدورها في التراجع عن التزاماتها، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
وقال بلينكين «إذا عادت إيران إلى الامتثال، فسنكون كذلك».
وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه قال إنه لا يتوقع تقدما محتملا «على المدى القريب»، وأشار إلى أن بلاده ستواصل الاعتراض على إنشاء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.
من جانبه، قال لويد أوستن، الذي سيكون أول وزير دفاع أسود، إن آسيا والصين على وجه الخصوص، يجب أن تكون محور الأولويات العسكرية الأمريكية، وسيحتاج أوستن إلى استثناء من أجل منصبه، لأنه ترك الجيش أخيرا، وقال إنه «سوف يتمسك بمبدأ السيطرة المدنية على الجيش».
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