طهران: كوريا لا تريد الإفراج عن الأرصدة المالية

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ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية أمس، عنه القول في مقابلة تليفزيونية «الإرادة السياسية غير متوفرة لدى مسؤولي كوريا الجنوبية لحل هذه القضية، إلا أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وعد بحلها».وتجدر الإشارة إلى أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، ورغم العقوبات الأمريكية الصارمة على الاقتصاد الإيراني، فقد رأى همتي أن الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران قد فشلت.
وقال «إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال العامين الأخيرين فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية». وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
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