شكرا لقرائتكم خبر طهران: كوريا لا تريد الإفراج عن الأرصدة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي مسؤولي كوريا الجنوبية بأنهم لا يمتلكون الإرادة السياسية للإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بلادهم والبالغة سبعة مليارات دولار.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية أمس، عنه القول في مقابلة تليفزيونية «الإرادة السياسية غير متوفرة لدى مسؤولي كوريا الجنوبية لحل هذه القضية، إلا أن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي وعد بحلها».

وتجدر الإشارة إلى أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، ورغم العقوبات الأمريكية الصارمة على الاقتصاد الإيراني، فقد رأى همتي أن الضغوط القصوى الأمريكية ضد إيران قد فشلت.

وقال «إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال العامين الأخيرين فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية». وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.