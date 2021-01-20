شكرا لقرائتكم خبر تايمز: تركيا تختبر صبر أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة (تايمز) البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدأ في اختبار صبر الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن مباحثات جديدة مع روسيا للحصول على صفقة أسلحة إضافية، رغم أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى مزيد من الأضرار بالعلاقات بين تركيا من جهة والولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى.

وأشارت أن سياسة إردوغان تعتبر (عامل قلق بالنسبة للناتو؛ لأن امتلاك تركيا للعتاد العسكري الروسي ووجود العسكريين الروس على أراضيها، يثيران مخاوف أمنية واضحة)، وعقدت تركيا الصفقة الأولى مع روسيا في العام 2019، لشراء معدات عسكرية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار، لكنها لم تنشر نظام الدفاع الصاروخي الروسي (إس-400) حتى الآن، رغم أنها أعلنت أنه جاهز للتشغيل.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أدت الصفقة إلى توتر كبير في العلاقات التركية- الأمريكية، حيث ألغت واشنطن أنقره من برنامج الطائرات الأمريكية المُقاتلة المُتطوّرة (إف 35)، التي تقوم بتصنيعها وتسليمها لتكون الجيل المقبل من الطائرات المقاتلة للناتو، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المشتريات الدفاعية التركية، وهي أول عقوبات تفرضها واشنطن وفقا لقانون كاتسا لكبح التوسع العسكري الروسي.

وألمح الرئيس التركي الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تخفيف حدة التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه في الوقت ذاته، قال إ»نه لا ينوي التراجع عن سياسته بشراء معدّات عسكرية من روسيا».

ونقلت الصحيفة عن اردوغان قوله «لا نعلم ما هو رأي الإدارة الأمريكية المقبلة حيال هذه الصفقة، لكننا لا نستطيع أن نحصل على إذن من الآخرين في ما يتعلق بخطواتنا لتعزيز سياستنا الدفاعية.

ورجحت الصحيفة أن يكون لإدارة بايدن موقف متشدد بشكل أكبر ضد تركيا مما كان عليه الوضع في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي دعم إردوغان كثيرا.