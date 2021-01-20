بث مباشر.. مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 لأمريكا



الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت منذ قليل وقائع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن كرئيس استثنائي، ورحيل رئيس آخر استثنائيا أيضا، في ظروف استثنائية وسط جائحة عالمية، وتهديد بأعمال عنف، ومظاهرات مسلحة.

فقد انتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، ولن يُسمح إلا لعدد محدود بحضور مراسم التنصيب، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة، ونُصب نحو 200 ألف علم للولايات المتحدة في ساحة "ناشونال مول"، المقابلة لمبنى الكابيتول، لتمثيل الحشود التي لن يكون بوسعها الحضور.

ويعد ترامب من أبرز الغائبين، إذ يتوجّه إلى فلوريدا صباح الأربعاء، ليكون أول رئيس يتفادى حضور مراسم تنصيب خلفه، منذ نحو 150 عاما.