"تنصيب بايدن".. أهم أحداث اليوم التاريخي.. «البنتاجون» يرفض طلب ترامب بتنظيم عرض عسكري لوداعه.. ووصول الرئيس ونائبته إلى الكونجرس.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يؤدي السياسي الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس كورونا.

ووصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، إلى مبنى الكونجرس، استعدادا للتنصيب.

فقد انتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، ولن يُسمح إلا لعدد محدود بحضور مراسم التنصيب، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة، ونُصب نحو 200 ألف علم للولايات المتحدة في ساحة "ناشونال مول"، المقابلة لمبنى الكابيتول، لتمثيل الحشود التي لن يكون بوسعها الحضور.

وتبث «سكاي نيوز عربية» الاحتفالات التي تُقام لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة لفترة ولاية جديدة، تبدأ اليوم الأربعاء، الموافق 20 يناير 2021.

وستنتقل الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد الثانية عشرة ظهرا بقليل (1700 بتوقيت جرينتش)، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدنعلى مدى أكثر من 100 عام.

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، رفض طلب ترامب بتنظيم عرضٍ عسكري كبير لوداعه، اليوم، وفقا لقناة «سكاى نيوز» عربية.

وأضافت المصادر أنّ فريق ترامب تواصل مع وزارة الدفاع، من أجل إقامة القوات المسلحة الأمريكية عرضا عسكريا كبيرا في قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند، إلا أن الوزارة لم توافق على طلب ترامب.

وتابعت بأن القيادة العسكرية، قررت الاكتفاء بمراسم متواضعة لوداع ترامب نظرا للوضع الأمني ووباء كورونا.

وستصبح كاملا هاريس، وهي ابنة لمهاجرين من جاميكا والهند، أول شخص من أصحاب البشرة الداكنة وأول امرأة وأول أميركية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمام القاضية بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور، وهي أول عضو من أصل لاتيني بالمحكمة.

وستقام المراسم أمام مبنى الكابيتول الذي جرى تشديد إجراءات الأمن حوله في أعقاب هجوم أنصار ترامب عليه واقتحامه قبل أسبوعين، واستُدعي الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى المدينة بعد حصار المبنى الذي شهد مقتل خمسة أشخاص وأجبر النواب على الاختباء لبعض الوقت. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وبدلا من احتشاد أنصار الرئيس الجديد لحضور المراسم، سيُغطى متنزه ناشونال مول بنحو 200 ألف علم و56 مصدرا للإضاءة ترمز لسكان الولايات والمناطق الأميركية.

وينوي ترامب مغادرة البيت الأبيض قبل تنصيب بايدن، مخالفا تقليدا سياسيا يعود إلى أكثر من 150 عاما، ليرفض بذلك لقاء خلفه والتأكيد على الانتقال السلمي للسلطة.

ومن المتوقع حضور نائب الرئيس مايك بنس والرؤساء الأميركيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش مراسم التنصيب. حسبما نشر موقع "الوطن".

وسيكون التنصيب تتويجا لمسيرة بايدن التي بدأها قبل خمسة عقود وشملت أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ الأميركي وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

وتعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها جو بايدن، الأكثر إثارة للجدل، إثر رد الفعل الذي صدر من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي شكك في نتيجتها ونزاهتها، وأقام عددا من الدعاوى القضائية لإعادة الفرز في بعض المناطق، إلا أنه في النهاية وصل الأول إلى البيت الأبيض.

وفي كسر جديد للتقاليد، أعلن «ترامب» أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، في سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعيش البلاد حالة شديدة من الانقسام بين مؤيديه ومناصري «بايدن» والحزب الديمقراطي.

وعاشت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، أياما صعبة، إثر اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، واتهام الديمقراطيين له بأنه وقف وراء هذا الأمر، والتحريض عليه، وأحيل إلى المحاكمة أمام مجلس النواب.

وتستعد الولايات المتحدة إلى البدء في مرحلة جديدة بقيادة الحزب الديمقراطي، وبايدن، على أمل مواجهة عددا من المشكلات، على رأسها تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وأيضا التحديات الاقتصادية الناجمة عن ذلك، والعلاقة مع الصين، والاتحاد الأوروبي.