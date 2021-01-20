صورة قرار الإفراج عن أصدقاء "طفل المرور".. والدفاع: سنطعن أمام النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على صورة من قرار الإفراج عن المتهمين الثاني والثالث بقضية "طفل المرور".

وقال المحامي ميشيل حليم، دفاع المتهمين في تصريح لمصراوي، إه رغم قرار الإفراج سيطعن على الحُكم أمام محكمة النقض استنادًا إلى الخطأ في تطبيق القانون وعدم تحديد دول لكل متهم على مسرح الجريمة.

وقضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

وبالنسبة للثلاثة متهمين الآخرين، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ (إلغاء حبسهم) وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.

أما النسبة لتهمة التنمر والتعدي على أمين شرطة، فقضت بإلغاء حبس أحمد أبوالمجد، ووضعه تحت الاختبار القضائي 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 70 ألف جنيه عن باقي التهم مع إلغاء أحكام حبسهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.