بايدن: يتعين علينا أن نرتقي لمستوى التحديات الصحية والمناخية والأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن ترتقي مرة أخرى إلى مستوى التحديات التي تواجهها من تفشي لفيروس كورونا المستجد، والتغيرات المناخية، والتهديدات الإرهابية.

وأكد بايدن في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمر "بلحظة تاريخية" للوصول إلى وحدة البلاد.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون السياسة سببا في "حربا شعواء" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون "الولايات المتحدة أفضل مما هو عليه".

وتابع أنه يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أهمية القضاء على "إرهاب ذوي البشرة البيضاء"، والإرهاب المحلي.

وأكد أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأرواح خلال تفشي جائحة كورونا، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم".

وقال بايدن، إن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، بعد أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن الحضور لا يحتفلون اليوم بفوز مرشح، ولكن بانتصار الديمقراطية.

أدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كامالا هاريس، أدت اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء.

ووصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.