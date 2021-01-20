بايدن يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، دقيقة صمت حدادًا على أرواح مئات الآلاف من الأمريكيين الذين توفوا إثر وباء كورونا.

وتوجه بايدن بخطاب إلى الأمريكيين يحمل عنوان "أمريكا الموحّدة" قائلاً إن ، إن وباء كورونا أزهق الكثير من الأرواح، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية، وتسبب في فقدان الوظائف، لكننا سنعمل على مواجهة تلك التحديات خلال الفترة المقبلة.

وشدد بايدن على أن وحدة الأمريكيين هي الطريق للمضي قدمًا في مواجهة التحديات، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.

وأدى بايدن، اليمين الدستورية قبل قليل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".