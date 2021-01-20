لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الإنجيل والدستور.
48 عاما قضاها بايدن في العمل السياسي، وها هو اليوم يتوج هذا المشوار الطويل باختياره رئيسا لكل الأمريكيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن في أعلى منصب بالدولة بعد عقود من قسم المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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