جو بايدن يؤدي اليمين ليصبح الرئيس الأميركي الـ46

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري ليصبح الرئيس الأميركي السادس والأربعين.

وغاب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن مراسم تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس في حاثة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز بايدن، المرشح الديمقراطي، على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

جرى حفل تنصيب بايدن في مبنى الكونجرس الأميركي الذي اقتحمه أنصار ترامب يوم 6 يناير الجاري في محاولة لمنع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من التصديق على فوز بايدن.

وحضر الرؤساء الأميركيون السابقون باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي الذي كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.