الحكومة الفرنسية تقرّ قانوناً يدرج حماية البيئة في الدستور

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يدرج حماية البيئة في الدستور.

تمهد هذه الخطوة لاستفتاء شعبي.

ويلحظ هذا النص القانوني، الذي أعدّ إثر مطالب متكررة من الناشطين البيئيين، إدراج بند في المادة الأولى من الدستور الفرنسي ينص على أن فرنسا "تضمن الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ومكافحة الاختلال المناخي".

وأفاد مصدر حكومي بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن الشهر الماضي عزمه طرح هذا النص على التصويت في استفتاء شعبي، وافق شخصيا على بنوده بعد الاطلاع عليها.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء "هذا التزام قوي (...) وتأكيد من قمة الهرم لدينا على معايير إرادتنا بحماية البيئة، هذا تقدم وصفه رئيس الجمهورية صباح اليوم بأنه بنيوي لسياساتنا العامة".

ويتعين إقرار هذا النص، الذي سيحال إلى البرلمان مطلع مارس، بسائر بنوده من جانب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

في حال إقامته، سيكون هذا الاستفتاء الأول في فرنسا منذ ذلك الذي شهدته البلاد في 2005 وانتهى بفوز معسكر رافضي الدستور الأوروبي الجديد، والأول في موضوع البيئة.