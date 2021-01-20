الأمريكيون يحتفون بمشاهد مغادرة ترامب للبيت الأبيض.. عبارة We made it تتصدر تويتر

جدة - عبدالحي حسين - عمت في مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الارتياح بين كثير من الأمريكيين، بعد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للبيت الأبيض، قبل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد، المنتخب جو بايدن.

واحتفى مغردون على موقع تويتر بمشاهد مغادرة ترامب، التي نقلتها مختلف القنوات التلفزية، كما بثت على عدة مواقع أنترنيت، حيث أصبحت عبارتا We made it، وTRUMP IS GONE، الأكثر رواجا في البلاد، خلال الساعتين الأخيرتين، وفق الموقع نفسه، في دلالة على إزاحة ترامب من السلطة، إضافة إلى عدد من الوسوم المرحبة ببايدن.

وعبر عدد كبير من المغردين، بينهم مشاهير، وكتاب، وصحافيون عن سعادتهم بما وصفوه بـ”انتهاء كابوس امتد لـ4 سنوات”، هي الولاية الرئاسية لترامب، وفق ما وصفها أحدهم.