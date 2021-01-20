ارتفاع أسعار النفط وسط آمال تعاف اقتصادي

جدة - عبدالحي حسين - ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط آمال تعاف اقتصادي، خصوصا لدى الاقتصادات الرئيسة، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة بفعل الشتاء البارد في أوربا.

وتلقت أسعار الخام دعما ثانويا من هبوط الدولار، وسط ترقب، اليوم، لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لأربع سنوات مقبلة.

وعند الساعة (08: 12 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 0.84 في المائة، أو 47 سنتا، إلى 56.38 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس، بنسبة 1 في المائة أو 52 سنتا، إلى 53.49 دولارا للبرميل.