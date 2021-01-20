الدار البيضاء..إيقاف 23 شخصا أحدثوا فوضى في شارع العام وألحقوا خسائر مادية بممتلكات المواطنين

جدة - عبدالحي حسين - أوقفت عناصر الشرطة في منطقة أمن مولاي رشيد، في مدينة الدار البيضاء، على مدى يومين، 23 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب، والجرح، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وحيازة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء أنه جرى توقيف ثلاثة عشر شخصا، من بين المشتبه فيهم على خلفية إقدامهم على تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المتوقفة في الشارع العام في حي البركة، بسبب خلافات في ما بينهم، تتعلق بانتمائهم إلى فصيلين متنافسين لتشجيع ناديين محليين لكرة القدم.

وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة، زوال يوم أمس الثلاثاء، في حي البركة، عن توقيف شخصين إضافيين، وهما في حالة تلبس بتبادل الضرب، والجرح، بسبب النزاع المذكور، وذلك قبل أن يتم ضبط ثمانية أشخاص آخرين التحقوا بالمكان على متن سيارة، وبحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء، وعصي.

إلى ذلك، تم إخضاع الموقوفين جميعا للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية المذكورة، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية كافة، المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.‎