حرب الطرق.. شاحنة كبيرة تنهي حياة شاب وترسل آخرين إلى المستعجلات في العيون

جدة - عبدالحي حسين - لقي شخص مصرعه، واصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بسيارة عائلية عند مدخل مدينة العيون.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع شاب في الثلاثينات من عمره، بعد اصطدام سيارة بـ”شاحنة من الحجم الكبير، ما تسبب له في نزيف حاد، عجل بوفاته في عين المكان، فيما نقل شخصين آخرين في حالة خطيرة إلى المستعجلات المستشفى الجهوي بن المهدي في العيون.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت في عين المكان، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، عرفت مصرع 15 شخصا، فيما أصيب 1808 آخرين بجروح، إصابات 58 منهم بليغة، في 1396 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يناير 2021.