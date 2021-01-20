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ليبيا تعطل الدراسة بسبب كورونا

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الدمام - شريف احمد - قررت وزارة التعليم الليبية اليوم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من 23 يناير الحالي على أن تُستأنف 6 فبراير المقبل.

وذكرت في بيان لها أنها اتخذت هذا الإجراء من الإيقاف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة الليبية من أجل مكافحة فيروس كورونا، وأيضا من أجل أن تتخذ كل الفرق الميدانية إجراءات التقييم بالتعاون مع وزارة الصحة على جميع المدارس والمنشآت التعليمية من أجل الحفاظ على حياة الموظفين والمدرسين والطلاب، كما استثنت الوزارة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للدور الثاني .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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