شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين وإصابة 8 في انفجار بوسط مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط اثنين على الأقل قتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح اليوم الأربعاء عندما تسبب انفجار في انهيار جزئي بمبنى تابع للكنيسة الكاثوليكية في وسط مدريد.

وقالت مصادر محلية إن أحد المصابين في حالة حرجة ونقل إلى مستشفى.

وقال مسؤول بالكنيسة إن أحد المتطوعين مفقود.

وقال رئيس البلدية خوسيه لويس مارتينيز ألميدا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار في كال توليدو، وهو شارع يقود للخروج من وسط المدينة، ناجم عن تسرب غاز.

وتصاعد الدخان من المبنى المنهار ونقل عمال الإنقاذ كبار السن من دار إيواء للمسنين بالقرب من الموقع.

ودمر الانفجار تماما الطوابق الخمسة العليا من المبنى الذي يستخدم مقرا للإقامة والتدريب لكهنة الكنيسة كما يوفر الوجبات للمشردين.