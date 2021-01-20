شكرا لقرائتكم خبر عن قرية هندية تحتفل بتنصيب نائبة رئيس أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفل سكان قرية هندية، ينحدر منها جد كاملا هاريس، بتنصيبها اليوم الأربعاء نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام.

وقرية ثولاسيندرابورام الواقعة على بعد نحو 320 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب من مدينة تشيناي هي مسقط رأس جد هاريس من طرف والدتها والتي ولد فيها قبل أكثر من قرن.

وجرى توزيع تقويم للعام وعليه صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس في القرية.

وتتناقض تلك المظاهر الاحتفالية مع الأجواء القاتمة السائدة في واشنطن التي أغلقت بسبب مخاوف أمنية وبسبب استمرار جائحة فيروس كورونا استعدادا لمراسم تنصيب بايدن وهاريس في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وزارت هاريس، وأمها من الهند وأبوها من جاميكا وهاجرا للولايات المتحدة للدراسة، القرية عندما كانت في الخامسة من عمرها وقالت إنها تتذكر جدها عندما كان يصطحبها للتريض على شاطئ تشيناي.