تابعوا الليلة في نشرة أخبار الـسومرية دونالد ترامب يغادر البيت الابيض للمرة الاخيرة.. ويتخلف عن حضور حفل تنصيب بايدن

بغداد - ياسين صفوان - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الابيض بالعاصمة واشنطن في آخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة

وجاءت مغادرة ترامب على متن مروحية رئاسية توجه بها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند حيث كانت تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي،، وتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا... ليصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.