هدوء حذر وتأهب امني غير مسبوق في واشنطن لتأمين مراسم تنصيب بايدن

وتشهد العاصمة الاميركية واشنطن تأهب امني غير مسبوق واغلاق للطرق المؤدية الى مبنى الكابيتول , حيث افادت وسائل اعلام اميركية باخلاء محيط المحكمة العليا بعد ورود معلومات عن احتمال وجود قنبلة .

بغداد - ياسين صفوان - وصل المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن مع السيدة الاولى الى مبنى الكابيتول لاداء اليمين الدستورية , وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين مراسم تنصيب بايدن , حيث اغلقت الطرقات المؤدية الى البيت الابيض ضمن الاجراءات الامنية الاحترازية .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012