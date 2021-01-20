ذي قار .. القبض على 6 مطلوبين متهمين بتجارة المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار القبض على 6 متهمين ومطلوبين بقضايا المتاجرة بالمخدرات , فيما اكد قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ذي قار , بأنه تم القاء القبض على 6 متهمين ومطلوبين بقضايا المتاجرة بالمخدرات وضبط مواد مخدرة واجهزة تعاطي

وقالت مديرية شرطة ذي قار في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ,انه " بالتعاون مع جهاز الامن الوطني تم القبض على ستة اشخاص في اقضية الناصرية والبطحاء والجبايش وبحوزتهم كمية من الاقراص المخدرة اضافة الى مادة يعتقد انها مادة "الكرستال" .



واوضحت المديرية انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وجرى توقيفهم استنادا للمادة 28 المتاجرة بالمواد المخدرات من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" .